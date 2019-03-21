Если вы ещё не знаете, то уже в эти выходные на территории Центрального рынка будет проходить «Green fest». В рамках фестиваля гостей ждут мастер-классы, дегустация вегетарианских и постных блюд, работа фотозон и многое другое. А помимо этого пришедшие смогут обменяться друг с другом книгами и различными вещами. Тут будет проходить акция «Книгообмен» и «Гаражная «распродажа», которая предложит горожанам на специально созданных «точках обмена» совершенно бесплатно забрать любую понравившуюся вещь и оставить свою взамен. Мероприятие состоится 24 марта с 11:00 до 20:00.

В программу фестиваля вошли мастер-классы и лекции о здоровом питании, дегустация. Для ценителей йоги пройдет отдельное занятие под руководством профессионального тренера Светланы Гордиенко.

Приглашенные эксперты в этот день расскажут также и о том, что правильное питание может быть не только полезным, но и очень вкусным, натуральная косметика — эффективнее химии, а свое здоровье каждый может улучшить с помощью несложных упражнений фитнеса. Кроме того, участников фестиваля под руководством сертифицированного тренера научатся техникам самомассажа, узнают от экологов, как каждый может противостоять загрязнению окружающей среды.