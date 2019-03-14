Природный парк «Щербаковский» объявил о начале приема заявок на участие в различных конкурсах, посвященных всемирному празднику «День Земли», который отмечается на планете 22 апреля.

Так, школьникам Камышинского района предлагают принять участие в конкурсах на лучшую ученическую исследовательскую работу, экологический отчет и театральную постановку на природоохранную тематику, а также в творческом соревновании чтецов.

Для участия в них необходимо до 18 марта прислать заявку на почтовый или электронный адрес природного парка — [email protected]. До начала третьей декады апреля будут приниматься исследовательские работы юных экологов. Победителей конкурсов ждут дипломы и призы. Кроме того, все участники областного праздника побывают на экскурсии по особо охраняемой природной территории.

Подробную информацию, а также положение о проведении праздника можно найти в группе Природного парка в социальных сетях.

Добавим, что в настоящее время в природном парке «Щербаковский» в рамках природоохранной акции «Марафон помощи птицам» проходит районный конкурс «Покормите птиц», II этап областного заочного конкурса «Особо охраняемые природные территории Волгоградской области». Кроме того, идет подготовка к «Балу цветов» (он состоится для воспитанников детских садов 29 марта) и к мероприятию под девизом «Берегите первоцветы – украшение планеты», на которое 6 апреля приглашаются ученики начальных школ, расположенных на территории природного парка.