Ещё один современный детский сад появится в поселке Горная Поляна на ул. им. Григория Засекина. На строительной площадке уже завершились работы по подготовке котлована и приступили к устройству фундамента самого здания. После открытия нового дошкольного учреждения его воспитанниками станут 110 юных волгоградцев в возрасте от 1 до 7 лет.

Детский сад будет отвечать ​всем современными требованиями, предъявляемым к таким объектам. В здании разместятся просторные помещения для работы дошкольных и ясельных групп, медицинский блок, пищеблок, зал для музыкальных и физкультурных занятий, служебно-бытовые помещения, административно-методические помещения и другие.

Проектом запланировано и комплексное благоустройство прилегающей территории: во дворе строители возведут детские игровые зоны, оборудованные малыми архитектурными формами, прогулочные террасы, физкультурную площадку, также будут обустроены подъездные пути к учреждению и парковочные места. Предусмотрено и озеленение территории садика: устройство газонного покрытия, высадка саженцев деревьев и кустарников.