В 2018 году в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» организовали реконструкцию 9 действующих котельных. На одних объектах установили новые котлы, на других обновили систему электроснабжения. Так, в котельной №849 Тракторозаводского района, обслуживающей 400 объектов, не только заменили котлоагрегаты, но и смонтировали автоматизированную систему фильтрации производственной воды, не имеющую аналогов в Волгограде. Замена устаревшего оборудования на современное позволяет улучшить теплоснабжение потребителей.

Повышение надежности и эффективности работы действующих котельных – приоритетное направление инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения». В 2018 году компания продолжила реконструкцию городских источников тепла, среди которых котельная №849 Тракторозаводского района.

Данная котельная обеспечивает теплом и горячей водой 400 потребителей, из которых 297 – многоквартирные дома. При этом объект работает с 1966 года. За десятилетия эксплуатации оборудование, отвечающее за производство тепловой энергии, ни разу капитально не ремонтировалось. В результате все чаще происходили поломки, что сказывалось на качестве коммунальных услуг, оказываемых жителям. «Концессии теплоснабжения» приняли решение реконструировать котельную.

В ходе модернизации заменили два старых котла, тем самым повысив коэффициент полезного действия источника тепла. За счет повышения КПД улучшается процесс приготовления тепловой энергии и обеспечивается стабильность ее доставки потребителям. Также в котельной установили уникальную автоматизированную систему фильтрации воды, которая не используется больше ни на одной котельной Волгограда. Она разработана на волгоградском предприятии для промышленного применения в районных котельных и состоит из стальных фильтров. Уникальность этих фильтров — в надежности и высокой производительности: они способны пропускать через себя 50 кубометров воды в час. Такого количества жидкости хватит, чтобы одновременно наполнить 250 квартирных ванн. Кроме того, система самостоятельно в заранее заданные промежутки времени умягчает производственную воду, идущую на приготовление теплоносителя. Качественное умягчение воды обеспечивает долговременную эксплуатацию котлов и тепловых сетей.

Всего в 2018 году «Концессии теплоснабжения» обеспечили реконструкцию 9 стационарных котельных, в том числе: котельных №1 и №4 в Кировском районе, а также №101 в Центральном. Модернизация объектов теплового хозяйства – залог стабильного оказания населению коммунальных услуг.

Напомним, «Концессии теплоснабжения» реконструируют тепловую инфраструктуру Волгограда путем инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.