Охотиться на пернатую дичь можно будет с 30 марта. Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, весенняя охота на водоплавающую дичь (селезней уток, гусей, за исключением серых) и боровую дичь стартует с охотничьих угодий в южных районах. По северу региона традиционно весенняя охота на пернатых начинается позднее, в первую субботу апреля – в этом году 6 апреля. Продлится охотничий сезон в южных районах до 8 апреля, в северных — до 15 апреля.