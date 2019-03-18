Охотиться на пернатую дичь можно будет с 30 марта. Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, весенняя охота на водоплавающую дичь (селезней уток, гусей, за исключением серых) и боровую дичь стартует с охотничьих угодий в южных районах. По северу региона традиционно весенняя охота на пернатых начинается позднее, в первую субботу апреля – в этом году 6 апреля. Продлится охотничий сезон в южных районах до 8 апреля, в северных — до 15 апреля.

Отметим, что сегодня на территории Волгоградской области разрешена охота лишь на ондатру и водяную полевку. За добычу особей всех остальных видов охотничьих животных предусмотрена административная и уголовная ответственность.

:-P

март, 2019

24мар10:00РекомендуемВыставка «ТЕАтр-THEart»10:00 Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова @ просп. Ленина, 21, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400078Рубрика:Досуг

24мар18:30РекомендуемЧитка пьесы «С училища»18:30 Бургерная «Митнесс»Рубрика:Досуг

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