Рабочие уже приступили к возведению второго этажа школы в Городищенском района, строительство которой ведется в рамках национального проекта «Образование». Работы выполняются по графику.

Как сообщают в комитете строительства Волгоградской области, на данный момент полностью закончен нулевой цикл работ, в завершающей стадии — монтаж перекрытий первого этажа здания, выполняется кирпичная кладка стен на уровне первого и второго этажей. Параллельно ведется устройство спортивного зала школы: монтаж колонн, металлических форм и др. Затем подрядчик приступит к возведению третьего этажа и обустройству кровли.

Для строительства школы применяется проект, который вошел в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. В учреждении предусмотрены 35 учебных классов, конференц-зал, кабинеты черчения и рисования, информатики, зал для музыкальных занятий, два спортивных зала, библиотека, оборудованная широкополосным доступом в интернет, мультимедийной системой. Здание также будет приспособлено для безбарьерного доступа маломобильных групп. Для энергообеспечения школы возведут автономную модульную котельную. Завершение строительства запланировано в 2020 году.