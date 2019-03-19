Жителей и гостей города приглашают на выставку международного конкурса детского художественного творчества «Театральная одиссея», посвящённого Году театра в России. Выставка откроется 22 марта в 14:00 в Волгоградской областной детской художественной галерее. В экспозиции будет представлены работы юных художников из России, Казахстана, Польши и Аргентины.

Всего на конкурс были присланы более 500 рисунков, предметов декоративно-прикладного творчества и макетов домашних театров с декорациями и персонажами. География конкурса обширна: Архангельск, Астрахань, Алматы (Казахстан), Буэнос-Айрес (Аргентина), Волгоград, Волгодонск, Касимов, Каспийск, Кострома, Краснодар, Липецк, Муром, Набережные Челны, Павлодар (Казахстан), Пенза, Тобольск, Торунь (Польша), Феодосия, Ярославль и другие населённые пункты.

Лучшие присланные работы станут экспонатами итоговой интерактивной выставки конкурса «Театральная одиссея». Во время экскурсии дети смогут стать участниками мини-спектаклей, побывав в роли режиссёров и кукловодов. Выставка продлится до 22 апреля 2019 года в Волгоградской областной детской художественной галерее по адресу: ул. Советская, 26.

На фото: Рисунок Михаила Грабаря, п. Иртышский, 2-е место.