В Волгоградской области в ближайшее десятилетие планируют восстановить 16,5 тысяч гектаров лесного фонда. Для этого предстоит вырастить 70 миллионов сеянцев растений. Реализации запланированных мероприятий будет способствовать участие региона в национальном проекте «Экология».

Участие Волгоградской области в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» позволит значительно увеличить темпы восстановления зеленых насаждений. В этом году в рамках проекта будут высажены деревья на площади 1250 гектаров на территории 25 муниципальных районов и городского округа-города Михайловки. Новые хвойные насаждения на площади более 200 гектаров будут созданы в лесном фонде Алексеевского, Фроловского, Быковского, Кумылженского, Руднянского и Серафимовичского районов. 156 гектаров дубрав заложат в Жирновском, Котовском, Ленинском, Новоаннинском и Урюпинском районах. В остальных муниципальных образованиях специалисты проведут посадку однолетних сеянцев деревьев лиственных пород, в том числе акации и ясеня.

Для выполнения работ по воспроизводству лесов — подготовка семян, высадка сеянцев, уход за растениями — из бюджетов различного уровня поступят около 850 миллионов рублей. Кроме того, свыше 1,6 миллиарда рублей будет направлено на защиту лесов от пожаров: приобретение и содержание спецтехники, оборудования; установку шлагбаумов, стендов, знаков и указателей; обустройство минерализованных полос. Еще 490 миллионов рублей предусмотрены на проведение мероприятий по защите лесных насаждений от болезней и вредителей.