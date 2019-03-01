Волгоградцев приглашают в прошлое. Конечно, не в прямом смысле.

Заглянуть в прошлое можно, посетив библиотеку №17 им. М.А. Шолохова Кировского района г. Волгограда, где уже работает музейный уголок казачьего быта, расположенный в отдельной светлой комнате и больше похожий на домашнюю горницу. Здесь собраны подлинная утварь, костюм, обстановка — все как в старинном курене. Идея создания такой самобытной экспозиции принадлежала читателям, которые хотели видеть в полюбившейся им библиотеке что-то родное, заветное, своими истоками уходящее в историю людей, исконно живущих в междуречье — между Волгой и Доном.

В музейном уголке собраны предметы быта прошлого века. Тут можно увидеть как всем знакомые вещи, так и вещи, назначение которых молодым людям будет не понятно. Посетителям в возрасте комната напомнит детство, а молодому поколению расскажет о жизни прабабушек и прадедушек.

Все здесь дышит той атмосферой прошлого, народного, когда-то — обыденно простого, теперь — старинного, редкого, антикварного. Деревенский самовар, узорные вышивки, скатерти и занавеси, глиняная и деревянная посуда, прялка, настоящая кожаная плеть, древние чугунные утюги и старинные фотографии переносят нас в мир нашего недавнего прошлого.

Адрес Комнаты казачьего быта: ул. Кирова, 132 (библиотека-филиал № 17 им. М. А. Шолохова). Телефон для справок: 42-05-12