В Волгоградской области за 2019 год планируют отремонтировать семь гидротехнических сооружений — работы на ГТС в Кумылженском районе уже ведутся. Реализация проектов в сфере водного хозяйства получает поддержку в рамках федеральных программ и приоритетных проектов, включенных в нацпроект «Экология».

В настоящее время работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений ведутся в Кумылженском районе на пруду Жуковском. Приведение в порядок этого объекта имеет первоочередной характер, так как возведенные много лет назад ГТС длительное время оставались бесхозными и эксплуатировались без текущего ремонта.

В случае аварии в зоне вероятного затопления могли оказаться хутора Жуковский, Никитинский, Потаповский и Сигаевский, возникала угроза для людей, окружающей природной среды, строений и объектов инженерной инфраструктуры. Стоимость проекта — более 30 миллионов рублей. В настоящее время уже разобраны железобетонные конструкции водосброса, завершена расчистка и выполнены работы по ледозащите отводного канала, защите от размыва сооружения во время паводка — готовность объекта составляет 20%. Полностью работы планируется завершить к концу года. В результате от негативного воздействия вод в период весеннего паводка будут защищены домовладения в четырех хуторах.