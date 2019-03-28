Кадровый резерв сельских медицинских учреждений продолжает пополняться новыми специалистами. В этом году по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» на работу в сельские больницы будут направлены 149 специалистов — 12 из них уже приступили к работе в девяти районах региона.

Так, по данным комитета здравоохранения Волгоградской области, с начала этого года по государственным программам в Светлоярском районе приняты на работу два фельдшера скорой помощи, во Фроловском — фельдшер и врач-стоматолог. Коллектив Городищенской ЦРБ пополнили хирург и рентгенолог, два терапевта и акушер-гинеколог направлены в Урюпинский и Среднеахтубинский районы, врач-психиатр — в Калачевский район. Два фельдшерских пункта в Серафимовичском и Жирновском районах возглавили участники проекта.

А всего за последние шесть лет на работу в сельскую местность отправились 392 врача, каждый из которых получил по одному миллиону рублей, и 120 фельдшеров, получивших по 500 тысяч рублей из областного бюджета.

Кроме того, в регионе реализуется целевой набор — за последние три года в Волгоградской области подготовлены 350 молодых врачей, 200 из которых направлены в сельские районы. По итогам учебного года 2018/19 в государственные учреждения планируется привлечь более семидесяти ординаторов, окончивших обучение по целевому набору. Также, в регионе успешно реализуются проекты по подготовке медицинских сестер. Волгоградская область стала первой в стране, где был дан старт целевому набору специалистов со средним медицинским образованием.