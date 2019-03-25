Пришло время убирать мусор, накопленный во время зимы. И этим уже активно занимаются в природных парках региона. Так, в зеленой зоне вблизи поселка Сахарный Среднеахтубинского района 70 участников проекта «ЭКО-старт» провели субботник, а также приняли участие в экологическом уроке и мастер-классе, посвященным Международному дню леса.

В рамках мероприятия сотрудники парка провели для участников акции экологический урок «Этот удивительный лес», рассказав о биосферной роли междуречья, основных типах и видах его лесов; о влиянии представителей флоры и фауны на состояние зеленых зон; о редких видах растений и животных пойменных дубрав. Кроме того, на мастер-классе волонтерам показали, что можно сделать своими руками из природных материалов. Затем волонтеры и профессиональные экологи вместе очистили от мусора территорию вблизи поселка Сахарный, где пройдет экотропа к «Обители птиц». Всего в рамках субботника были собраны шесть кубометров мусора.