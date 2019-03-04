В конце масленичной недели ТРЦ «Акварель» приглашает на масленичные гуляния, которые пройдут 9 марта с 13:00 до 17:00. Волгоградцев приглашают принять участие в шуточных конкурсах по метанию снежков и перетягиванию канатов-сосисок и получить в подарок шоколадки от магазина «Алёнка». А развлекать гостей будут творческие коллективы.

В этот же день с 14:00 до 16:00 в центральном атриуме для всех желающих состоятся мастер-классы: «Роспись матрешек», «Роспись тарелок», «Изготовление брелоков», «Создание венка из цветов и ягод».

И ко всему прочему тут будет организованная яркая фотозона, где сможет сфотографироваться каждый желающий.