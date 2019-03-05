В рамках «Дня красоты», который состоится 8 марта с 14:00 до 17.00 в ТРЦ «Акварель», пройдут бесплатные мастер-классы. Для милых дам в центральном атриуме будет установлена тематическая фотозона из трех локаций: «Комната принцессы», «Красота и сияние», «Первая Леди». В каждой зоне посетители смогут сделать профессиональный снимок у фешн-фотографа.
А с 14:00-16:00 все желающие смогут посетить бесплатные мастер-классы:
▪ «Флористика» — делаем композицию для дома;
▪ «Каллиграфия» — рисуем леттеринг-открытки;
▪ «Скетчинг» — рисуем скетчи в стилистике «Высокая мода»;
▪ «Преображение» — макияж для фотосессии каждой участнице;
▪ Зона Fashion — специалист определит ваш тип фигуры и поможет создать модный образ;
▪ «Сердце из картона» — делаем объемное сердце из картона;
▪ «Открытка для мамы» — делаем своими руками тематические открытки из картона, бусин и лент;
▪ «Выбираем очки правильно» — новые модные тренды, информация, как правильно подбирать оправу и линзы.