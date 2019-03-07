В этот раз мы собрали для вас события, посвященные Широкой Масленице и Международному женскому дню. Но не думайте, что события выходных заканчиваются на блинах и гендерном празднике. Больше концертов, мастер-классов, выставок и не только вы найдете в календаре «Живой Волгоград» по ссылке.

№5

В Международный женский день ресторан «Миля» решил устроить для прекрасных дам и их половинок выездную дегустацию на винодельне Дмитрия Гусева. В программу входит дегустация игристых белых и красных тихих вин, дегустация сыра и ужин. Участие платное, подробности здесь.

№4

9 марта в ТРЦ «Акварель» будут отмечать Масленицу. В центральном атриуме для вас выступят профессиональные музыкальные коллективы Волгограда, состоятся шуточные турниры по метанию снежков и перетягиванию канатов-сосисок, а также пройдут бесплатные мастер-классы. Подробности по ссылке.

№3

В парке Комсомольский сад тоже будут провожать зиму с традиционным сожжением чучела Масленицы. В программе мероприятия также будет поедание блинов, хороводы, мастер-классы, кукольные представления, стенка на стенку и другие масленичные забавы.

№2

8 марта в ТРЦ «Акварель» будет проходить «День красоты» в честь Международного женского Дня. В центральном атриуме будет установлена тематическая фотозона из трех локаций: «Комната принцессы», «Красота и сияние», «Первая Леди». В каждой зоне посетители смогут сделать профессиональный снимок у фешн-фотографа. Расписание мастер-классов здесь.

№1

10 марта с особым масштабом празднование Масленицы пройдет у интерактивного музея «Россия — моя история». В программе мероприятия — народные гуляния, метлобол, катание на русской печи и на конях, молодецкие забавы, казачьи игры и забавы, перетягивание каната и конкурс силачей, а также битва «стенка на стенку» и кулачные бои. В рамках городского празднования Масленицы телеканал СТС представит для волгоградцев различные интерактивные площадки для игр и красочные фотозоны.

Что еще пройдет в пятницу:

Что еще пройдет в субботу:

Что еще пройдет в воскресенье:

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