В эти выходные в Волгограде пройдут: О!Маркет, выставка «Мир вкуса», большой стендап при участии Гарика Оганисяна, вечеринка Контроль, матч «Ротора», а также выставки, лекции, мастер-классы и концерты, которые вы можете найти в нашем календаре событий Волгограда.

№5

2 и 3 марта пройдут последние дни Всероссийской выставки продуктов питания и напитков «Мир вкуса». На выставке вы сможете приобрести: натуральные колбасы и мясные деликатесы, оригинальные сыры, разнообразные виды чая, душистый мёд, восточные сладости и многое другое. Голодными не уйдете. Подробности по ссылке.

№4

В это воскресенье в ресторане Миля пройдет большой стендап. На сцене будет впервые выступать Гарик Оганисян — резидент Stand Up Club 1, участник интернет-шоу Порараз Бирацца, участник Comedy Баттл на ТНТ, а также финалист Comedy БАТТЛ, участник проекта StreamStandUp Александр Плотников и Сергей Ужахов (Премьер Лига МС КВН).

№3

2 марта вечеринка Контроль открывает новый сезон в Dрузья bar вместе с создателями ростовской вечеринки WineHouse без помощи волгоградских dj-гуру Fnkd, Black Palmz и Nick at Nyte.

№2

3 марта на газонном поле центрального стадиона «Волгоград Арена» пройдет первый матч в этом году ФК «Ротор» VS ФК «Спартак-2». Билеты еще есть в продаже.

№1

2-3 марта в гостинице «Турист» пройдет О!Маркет, который будет посвящен Международному женскому дню. Помимо привычного маркета, здесь будут проходить лекции, концерты, показ мод, в кинотеатре будут показывать романтические комедии и мелодрамы, для детей будут организованы мастер-классы и оборудована детская зона.

Что еще пройдет в субботу:

Концерты:

Что еще пройдет в воскресенье:

Концерты:

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