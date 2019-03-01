В эти выходные в Волгограде пройдут: О!Маркет, выставка «Мир вкуса», большой стендап при участии Гарика Оганисяна, вечеринка Контроль, матч «Ротора», а также выставки, лекции, мастер-классы и концерты, которые вы можете найти в нашем календаре событий Волгограда.
№5
2 и 3 марта пройдут последние дни Всероссийской выставки продуктов питания и напитков «Мир вкуса». На выставке вы сможете приобрести: натуральные колбасы и мясные деликатесы, оригинальные сыры, разнообразные виды чая, душистый мёд, восточные сладости и многое другое. Голодными не уйдете. Подробности по ссылке.
№4
В это воскресенье в ресторане Миля пройдет большой стендап. На сцене будет впервые выступать Гарик Оганисян — резидент Stand Up Club 1, участник интернет-шоу Порараз Бирацца, участник Comedy Баттл на ТНТ, а также финалист Comedy БАТТЛ, участник проекта StreamStandUp Александр Плотников и Сергей Ужахов (Премьер Лига МС КВН).
№3
2 марта вечеринка Контроль открывает новый сезон в Dрузья bar вместе с создателями ростовской вечеринки WineHouse без помощи волгоградских dj-гуру Fnkd, Black Palmz и Nick at Nyte.
№2
3 марта на газонном поле центрального стадиона «Волгоград Арена» пройдет первый матч в этом году ФК «Ротор» VS ФК «Спартак-2». Билеты еще есть в продаже.
№1
2-3 марта в гостинице «Турист» пройдет О!Маркет, который будет посвящен Международному женскому дню. Помимо привычного маркета, здесь будут проходить лекции, концерты, показ мод, в кинотеатре будут показывать романтические комедии и мелодрамы, для детей будут организованы мастер-классы и оборудована детская зона.
Что еще пройдет в субботу:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Художник и город»
- Выставка «Перерождение швейной машинки Singer»
- Выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»
- Выставка «На бессмертье я не притязаю…»
- Выставка Ивана Крылова «Любимец своих единоземцев»
- Выставка «Театр-Theart»
- Квест «Путешествие в страну телевидения»
- Встреча «Искусство восточного чаепития и волшебная музыка»
Концерты:
- Концерт группы King and Knights и Виктории Винцере
- Концерт групп «Квартира 43» и «Снова не успел»
- Концерт группы The Puhoviks
- Концерт группы Бумеранг
- Концерт Павла Краснова
Что еще пройдет в воскресенье:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Художник и город»
- Выставка «Перерождение швейной машинки Singer»
- Выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»
- Выставка «На бессмертье я не притязаю…»
- Выставка Ивана Крылова «Любимец своих единоземцев»
- Выставка «Театр-Theart»
- Мастер-класс по живописи «Созвездие цветных миров»
- Кукольный спектакль «Японские народные сказки»
- Спектакль «Тень дракона»
Концерты:
- Концерт «Зимний Рокот»
- Концерт «Времена года in Jazz and Tango»
- Концерт группы Пилот
- Концерт Fecundation и Datura
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