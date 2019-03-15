В Волгоград приезжает легенда танцевальной музыки, пройдет поэтический баттл, покажут анимационные фильмы Лондонского кинофестиваля и кино про советское освоение космоса, а на главном стадионе города сыграют команды «Ротор» и «Химки». Все события города поместить в одну публикацию, увы, не получится, поэтому остальные мероприятия на эти выходные ищите по этой ссылке.

№5

В субботу в Dрузья bar пройдет 28-ой поэтический слэм. Если кто не знает, это мероприятие, где на импровизированной сцене волгоградские поэты читают свои стихи без цензуры. Главные судьи — это вы, гости, которые пришли послушать.

№4

В Волгоград приезжают легенды танцевальной музыки Владимир Фонарев (участник фестивалей ALFA FUTURE PEOPLE, EPIZODE, КАЗАНТИП) и Алексей Сонар для того, чтобы поставить для вас лучшую электронную музыку. Подробности здесь.

№3

В звездном зале Планетария, в рамках школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства, состоятся показы фильма ГК «Роскосмос» — «Первые на Марсе. Мечта Сергея Королева». Фильм о секретном советском проекте полета на Марс, а также о том, как сейчас идет подготовка полета на красную планету. Показы платные, подробности по ссылке.

№2

В Сити Холл Южный представят новую программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. Волгоградский зритель увидит девять короткометражных анимационных фильмов из Великобритании, Польши, Швейцарии, Франции и Нидерландов. Подробности по ссылке.

№1

В эти выходные, а точнее — в воскресенье, на стадионе «Волгоград Арена» вновь станет шумно и весело. На поле встретятся команды «Ротор» и «Химки». Подробности в нашем календаре.

Что еще пройдет в субботу:

Что еще пройдет в воскресенье:

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