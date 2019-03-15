В Волгоград приезжает легенда танцевальной музыки, пройдет поэтический баттл, покажут анимационные фильмы Лондонского кинофестиваля и кино про советское освоение космоса, а на главном стадионе города сыграют команды «Ротор» и «Химки». Все события города поместить в одну публикацию, увы, не получится, поэтому остальные мероприятия на эти выходные ищите по этой ссылке.
№5
В субботу в Dрузья bar пройдет 28-ой поэтический слэм. Если кто не знает, это мероприятие, где на импровизированной сцене волгоградские поэты читают свои стихи без цензуры. Главные судьи — это вы, гости, которые пришли послушать.
№4
В Волгоград приезжают легенды танцевальной музыки Владимир Фонарев (участник фестивалей ALFA FUTURE PEOPLE, EPIZODE, КАЗАНТИП) и Алексей Сонар для того, чтобы поставить для вас лучшую электронную музыку. Подробности здесь.
№3
В звездном зале Планетария, в рамках школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства, состоятся показы фильма ГК «Роскосмос» — «Первые на Марсе. Мечта Сергея Королева». Фильм о секретном советском проекте полета на Марс, а также о том, как сейчас идет подготовка полета на красную планету. Показы платные, подробности по ссылке.
№2
В Сити Холл Южный представят новую программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. Волгоградский зритель увидит девять короткометражных анимационных фильмов из Великобритании, Польши, Швейцарии, Франции и Нидерландов. Подробности по ссылке.
№1
В эти выходные, а точнее — в воскресенье, на стадионе «Волгоград Арена» вновь станет шумно и весело. На поле встретятся команды «Ротор» и «Химки». Подробности в нашем календаре.
Что еще пройдет в субботу:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Художник и город»
- Выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»
- Выставка «На бессмертье я не притязаю…»
- Выставка Ивана Крылова «Любимец своих единоземцев»
- Выставка «Театр-Theart»
- Соревнование для веб-разработчиков «Хакатон»
- Концерт «Под звуки старинной музыки»
- Изи.Квиз
- Концерт «В одиночестве Луны»
- Трибьют System of a down
- Концерт группы Stuffles и Soul Vision
- Концерт группы Sunlight
- Концерт группы Третий Рим
Что еще пройдет в воскресенье:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Художник и город»
- Выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»
- Выставка «На бессмертье я не притязаю…»
- Выставка Ивана Крылова «Любимец своих единоземцев»
- Выставка «Театр-Theart»
- Женский Ракета Форум
- Интерактивное занятие «Фантазия»
- Мастер-класс по живописи в стиле Валентина Серова
- Лекция «История и фарфор»
- Фестиваль кельтской культуры
- Мастер-класс «Фильм на коленке»
- Концерт Александра Щербины и Романа Филиппова
- Концерт «Итальянские песни in Jazz»
- Концерт группы «Порнофильмы»
- Концерт групп «Симптом Ортнера» и «Не кантовать»
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