В этом году территории восьми лесничеств, а это более 10 тысяч гектаров леса, обработают от насекомых-вредителей. Проведенные в прошлом году обследования показали, что наибольшую опасность для лесных насаждений на территории Волгоградской области представляют хвоегрызущие насекомые. В обработке от пилильщика соснового рыжего нуждаются около 5,8 тысяч гектаров лесных насаждений. Еще на 2,7 тысячах гектаров были выявлены очаги распространения пилильщика-ткача красноголового и звездчатого. Кроме того, необходима обработка деревьев от таких насекомых, как сосновый шелкопряд. Точная информация о местах концентрации вредителей будет получена в результате весенних контрольных обследований, к проведению которых специалисты лесничеств приступят в ближайшие дни.

Обработка леса против вредителей будет проводиться авиационным и наземным способами с использованием экологически безопасных препаратов, рекомендованных к применению Роспотребнадзором. В настоящее время комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области объявлены аукционы для определения исполнителя работ.