Волгоград – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, совместно с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» проведет открытую встречу с социальными предпринимателями региона. Бизнесменам расскажут о том, как получить поддержку на реализацию общественных проектов.

Встреча состоится 6 марта в бизнес-пространстве «Лофт 1890». Исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Евгения Телицына и директор волгоградского филиала Tele2 Вадим Скрипник в формате открытой беседы ответят на вопросы предпринимателей региона, представителей некоммерческих организаций и волонтеров.

На мероприятии Евгения Телицына расскажет о Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей, победители которого получат по 1,2 млн рублей на развитие своего проекта. Волгоградские социальные предприниматели также узнают правила заполнения конкурсной заявки и смогут получить консультацию по развитию социального бизнеса. Директор волгоградского филиала Tele2 Вадим Скрипник поделится опытом наставничества и расскажет о партнерстве с фондом.

Вадим Скрипник, директор волгоградского филиала Tele2:

«Tele2 поддерживает фонд «Навстречу переменам» с момента его основания в России в 2012 году. Мы ценим это сотрудничество, поскольку социальная ответственность является важной частью нашего бизнеса. Для того, чтобы проекты были успешными, необходима системная работа. Помимо основной поддержки фонда, мы запустили специальный мобильный сервис. Он позволяет нашим абонентам ежедневно перечислять пожертвования – от 1 до 10 рублей – в пользу фонда и узнавать о людях, получивших помощь благодаря их участию. И мы рады осознавать, что наши абоненты не равнодушны к проблеме детства – в прошлом году при помощи сервиса были собраны более 5 млн рублей, из них более полумиллиона перечислили южные абоненты Tele2».

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» – помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе. Прием заявок стартует в апреле, подать заявку можно на сайте фонда.

За годы проведения конкурса от волгоградских предпринимателей были отправлены 14 заявок на участие в конкурсе, два проекта доходили до полуфинала.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Одна из ключевых задач нашего фонда – развитие социального предпринимательства в России. Мы очень рады, что все больше людей приходят к идеям социального предпринимательства для того, чтобы самореализоваться и помогать другим. Я много езжу по стране и знакомлюсь с инициативными людьми, желающими созидать и помогать детям. Будем надеяться, что и на юге нашей страны количество желающих развивать социальные проекты будет расти с каждым годом. А мы — фонд «Навстречу переменам» — готовы помогать в этом».