Уже не за горами Международных женский день, и на рынках появляются все больше живых цветов, в том числе и запрещенных к продаже. Чтобы предотвратить продажу, покупку, а также сбор краснокнижных первоцветов, в регионе стартовала ежегодная природоохранная акция «Вестники весны». С марта по май региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии будут проведены просветительские мероприятия и рейды, направленные на предотвращения сбора, уничтожения и продажи раннецветущих краснокнижных растений.

Основной акцент во время акции будет сделан на эколого-просветительской и исследовательской работе. В природных парках специалисты проведут мониторинг популяций первоцветов, исследуют их состояние и проанализируют динамику численности. Кроме того, будут организованы уроки природолюбия, конференции, конкурсы, экскурсии и полевые практикумы, направленные на информирование жителей региона о видах раннецветущих краснокнижных растений, произрастающих на территории Волгоградской области, а также о мерах по их охране. К участию в эколого-просветительских мероприятиях планируется привлечь общественные и волонтерские организации.

Отметим, что вовлечение в природоохранную деятельность представителей различных гражданских институтов и социальных групп — часть системной работы, направленной на экологическое просвещение населения региона, воспитание ответственного отношения к природе формирование экологической культуры населения Волгоградской области.

Кроме того, с целью предотвращения продажи и покупки раннецветущих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, в рамках природоохранной акции планируется провести рейды в местах массовой торговли цветочной продукцией. Первые из них будут организованы в начале марта, когда на цветочных рынках появляются завезенные из южных регионов запрещенные к продаже растения. Рейдовые мероприятия с целью пресечения сбора краснокнижных растений организуют и в природных парках региона.