В регионе продолжаются работы по ликвидации свалок. Так, со свалок в Среднеахтубинском районе за последние две недели были вывезены еще десять тысяч кубометров отходов, а это более 80% от общего объема ТКО. Напомним, что в районе ведутся работы по ликвидации 18 мусорных свалок, 14 из которых находятся на территории парка «Волго-Ахтубинская пойма». Работа идет по проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Всего за время работ были вывезены около 270 тысяч кубометров отходов. Свалки у хуторов Ямы, Клетский, Калинин, села Репино были полностью расчищены. А вблизи хуторов Бурковский, Закутский, Пламенка, Кировец, Суходол работы подходят к окончанию. На 90% ликвидирована свалка в поселке Средняя Ахтуба, на 60% — в Краснослободске. В настоящее время работы ведутся одновременно на 12-ти участках — на пойменной территории предстоит ликвидировать еще 10 объектов накопленного экологического ущерба.

После того как погодные условия позволят, подрядчик планирует еще нарастить темпы. В ближайшее время технику задействуют у сел Верхнепогромное, Рахинка и Красный Октябрь, направят ее в хутора Кривуша, Третий Решающий, Чапаевец и Щучий. К концу марта общая площадь расчищенных территорий в Среднеахтубинском районе достигнет 30 гектаров. Всего в рамках проекта предстоит вывезти почти 337 тысяч кубометров отходов, а затем рекультивировать территорию площадью 62 гектара.