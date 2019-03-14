Билайн проанализировал предпочтения россиян в магазинах и интернет-магазине Билайн 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Результаты представлены Билайн.Аналитика.

ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО НА ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

На День всех влюбленных традиционно покупатели выбирали смартфоны ярких расцветок. В ТОП-самых востребованных смартфонов вошли устройства разных оттенков красного. Доля продаж смартфонов в целом в этом году в магазинах и интернет-магазине Билайн выросла более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большинство в дополнение к смартфону покупали чехол и только треть покупателей – селфи-палки и беспроводные наушники. Продажи аксессуаров выросли почти на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена аксессуаров увеличилась на 66%.

ПОДАРКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Смартфоны в классическом чёрном или синем цветах выбирали в подарок на 23 февраля. Отличительной особенностью покупок в этот период стали размеры приобретенных устройств – предпочтение отдавалось смартфонам с диагональю 6 дюймов. Продажи смартфонов в этот период удвоились в сравнении с прошлым годом. Похожий рост продемонстрировали и аксессуары. Наиболее популярные категории аксессуаров к 23 февраля: защитное стекло, чехол, автомобильный держатель и акустические колонки. Средняя цена смартфона составила 11 700 рублей.

МУЖЧИНЫ БОЛЬШЕ ПОТРАТИЛИ НА ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН

Международный женский день стал наиболее затратным для покупателей в сравнении с февральскими праздниками этого года. Выручка от продажи смартфонов и аксессуаров 8 марта показывает стабильный рост в сравнении с 14 и 23 февраля, так и год к году. Повышенным спросом пользовались смартфоны красного и черного цветов с высоким разрешением камеры. Средняя цена смартфона на 8 марта более 12 000.