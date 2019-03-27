Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте проекта «РУСАЛ ФестивАL #Театр», приуроченного к году Театра. Проект охватит 12 городов, присутствия компании в России и Армении, где состоятся показы 23 спектаклей и пройдут мастер-классы известных режиссеров. Также, во время проведения театрального фестиваля в 7 городах, включая Волгоград, пройдут прослушивания соискателей на поступление в Школу-студию МХАТ.

Фестиваль «РУСАЛ ФестивАL #Театр» дает уникальную возможность творческим волгоградцам пройти прослушивание на поступление на актерский факультет в Школу-студию МХАТ (курс М.С. Брусникиной). Показать свой актерский талант и проложить себе дорогу в эту профессию можно будет 6 апреля в 11:00 во дворце культуры Тракторозаводского района. Для участия в прослушивании приглашаются лица от 16 лет (ВАЖНО! На прослушивания допускаются только лица, оканчивающие школу в 2019 году!) до 24 лет.

Участникам необходимо прочитать наизусть несколько литературных произведений разного жанра (стихотворение, басня, отрывок из прозы). Желательно подготовить несколько произведений как классической, так и современной литературы. Это позволит поступающему полнее проявить способности, показать широту творческого диапазона. Также, на прослушиваниях педагог Школы-студии МХАТ проведет оценку голоса и речи экзаменуемого, гибкости и координация движений, проверит наличие музыкального слуха и ритма.

Всю информацию о поступлении можно узнать на сайте в разделе «Абитуриенту». Запомните — у вас есть всего один день, чтобы пройти прослушивание. Успейте прийти одним из первых, потому что количество участников ограничено – не более 80 человек. В день прослушиваний необходимо прийти к началу мероприятия и заполнить общую анкету участника. Не забудьте взять с собой паспорт. Прослушивание будет идти с 11:00 до 18:00. Регистрация на прослушивания по телефону: 8 (8442) 74-33-33

Отметим, что «РУСАЛ ФестивАL #Театр» будет проходить с 25 марта по 5 июня в городах присутствия РУСАЛа: Ачинск (Красноярский край), Братск (Иркутская обл.), Каменск-Уральский (Свердловская обл.), Кандалакша (Мурманская обл.), Красноярск, Новокузнецк (Кемеровская обл.), Саяногорск (Республика Хакасия), Шелехов (Иркутская обл.), Сыктывкаре и Ухте (Республика Коми). В Волгограде и Ереване театральный фестиваль РУСАЛа пройдет впервые.