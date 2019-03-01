Региональный оператор по обращению с ТКО подвел итоги двух месяцев работы на территории Волгоградской области. В целом, можно с уверенностью сказать, что ситуация с вывозом ТКО в регионе вошла в рабочий режим. За два месяца, прошедших с начала работы регионального оператора, на мусоросортировочные станции и полигоны вывезены более 560 тысяч кубометров отходов. В среднем, в день в Волгоградской области вывозится 7692,28 кубометров ТКО.

Наращивается и парк техники. В частности, по состоянию на конец февраля автопарк насчитывает 112 единиц техники, в том числе мусоровозы на шасси тяжелых грузовиков Mercedes, Scania, КАМАЗ, а также среднетоннажных автомобилей Fuso и Isuzu. В зависимости от типа контейнерной площадки, автомобили оборудованы как приспособлениями для боковой, так и для задней загрузки. Кроме того, в парке регоператора имеются ломовозы и мультилифты, а также несколько фронтальных погрузчиков. Обслуживают технику 198 водителей и подборщиков, координируют работу автотранспорта семь логистов и семь диспетчеров.

За февраль значительно увеличилось и количество мест сбора ТКО. Если на 1 февраля на территории Волгоградской области насчитывалась 3261 контейнерная площадка, то по состоянию на конец февраля их количество увеличилось до 4456. Всего же за два месяца регоператор установил почти десять тысяч контейнеров. Ежедневно выставляется до 100 новых контейнеров.

Договоры на вывоз ТКО заключены практически во всех муниципальных образованиях Волгоградской области за исключением Чернышковского района, однако там уже запущена процедура определения поставщика услуг. Договор должен быть подписан до 10 марта.

Отметим, что вся работа регоператора ведется в тесном взаимодействии с администрациями, а также общественниками. В частности, с представителями ОНФ организованы совместные выезды и рабочие совещания для повышения эффективности работы регионального оператора.

Единый номер регионального оператора 8-800-350-43-48

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru