Долгосрочная стратегия регионального оператора – развитие современных, цивилизованных технологий обращения с ТКО. И организация раздельного сбора мусора – один из ключевых элементов реализации этой стратегии. Многие предприниматели на данный момент уже наладили работу в этой сфере, и Региональный оператор серьёзно настроен на сотрудничество с ними.

Генеральный директор ООО «Управление отходами — Волгоград» Сергей Галкин встретился с руководителем компании по переработке пластика «Дубль ПЭТ» Оксаной Бабижаевой.

«Мы приветствуем деятельность всех организаций, которые занимаются раздельным сбором, — сообщил Сергей Галкин, — но мы должны понимать, что с учетом особенностей современного законодательства, вся эта деятельность должна быть упорядочена и систематизирована. Мы как региональный оператор несём полную ответственность за весь цикл обращения ТКО. При этом мы открыты к сотрудничеству с эко-энтузиастами и неравнодушными профессионалами и готовы в созидательном диалоге с ними найти эффективные алгоритмы взаимодействия. И эта кооперация, безусловно, пойдёт на пользу жителям области».

Оксана Бабижаева подтвердила готовность к сотрудничеству с региональным оператором и отметила, что в области имеются производственные мощности по переработке до трех тысяч тонн в год, а значит, есть потенциал для увеличения перерабатываемого пластика, полученного в ходе раздельного сбора.

В целях конкретизации формы сотрудничества и дальнейших планов стороны взяли небольшой тайм-аут. Следующая встреча планируется в начале апреля.

Отметим, все контейнеры для раздельного сбора, которые используют жители Волжского останутся на своих местах. Региональный оператор планирует максимально увеличить количество контейнеров для раздельного сбора и организовать эту деятельность с привлечением всех заинтересованных организаций и общественных структур.