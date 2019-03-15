В Волгоград продолжают поступать новые контейнеры, которые сразу же устанавливаются в местах сбора ТКО.

Напомним, для обеспечения бесперебойного сбора и вывоза ТКО «Управление отходами – Волгоград» дополнительно закупило более 5 000 контейнеров и несколько сотен бункеров различного объема. 648 контейнеров уже поступили в многоэтажки, оборудованные мусорными камерами. Кроме того, установлены 402 бункера. Всего в результате дооснащения контейнерных площадок во дворах домов, не имеющих мусоропровода, на улицах города появятся 9793 контейнера.

Региональный оператор также активно работает с управляющими компаниями и органами ТОС, обрабатывая поступающие заявки на организацию новых контейнерных площадок. Только в марте в Волгограде появились еще 404 пункта сбора отходов в тех местах, где были сложности с вывозом ТКО, а общее их количество увеличилось до 6778. Это сделано, в первую очередь, для удобства волгоградцев и повышения качества оказания услуг.

Для оборудования созданных пунктов сбора ТКО потребовались сотни новых контейнеров различных модификаций. Больше всего емкостей объемом 1,1 кубометра появилось в самом большом районе Волгограда – Красноармейском. Еще 36 контейнеров объемом 0,66 кубометра установили в Центральном, Тракторозаводском и Кировском районах. Одновременно появились три новых маршрута движения мусоровозов. Два обслуживает техника с задней загрузкой для сбора отходов из контейнеров. Еще по одному курсирует по установленному графику бункеровоз.

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