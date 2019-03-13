Билайн и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовали совместное обращение в адрес МТС, Мегафон, Tele2 «Поиск – общее дело!» с предложением объединить системные усилия и технологическую экспертизу для построения эффективной системы поиска пропавших людей в России.

Письмо за подписью председателя поискового отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева и Генерального директора ПАО «ВымпелКом» Василя Лацанича направлено в адрес руководства телекоммуникационных компаний. В нем подписанты призывают партнеров по рынку объединиться в разработке и внедрении высокотехнологичных решений и создать постоянно действующий совет операторов связи при Центре Поиска Пропавших Людей, объединяющем поисковые движения в России.

По данным «Лиза Алерт», ежегодно в России теряются или пропадают без вести более 100 000 человек. Большая часть из них находится в первые же дни, по другим случаям поиски ведутся месяцы и даже годы. Все возрастающую роль в успешности спасательной операции играют цифровые технологии: от sms-рассылки и анализа больших данных до искусственного интеллекта, использования дронов, предиктивного анализа и облачных технологий хранения.

На рынке уже несколько лет существуют телеком-проекты, направленные на консолидацию усилий абонентов разных операторов для помощи в поисковых операциях. Руководствуясь интересами людей, которые ожидают помощи, «Лиза Алерт» и Билайн с 2012 года совместно разрабатывают сервисы для всего рынка, не ограничиваясь аудиторией одного оператора. В частности, горячая линия по пропавшим детям работает для приема звонков со всей России независимо от того, сим-карта какого оператора в телефоне абонента. По такому же принципу работает сервис sms-уведомлений о поисках: с декабря 2017 года к проекту присоединились около 35 000 абонентов из почти 50 городов, причем только 30% из них являются клиентами Билайн. Многообещающим с точки зрения решаемых задач является разработка оператором и техническим подразделением «Лиза Алерт» нейросети для обнаружения изображений людей на снимках с дронов. Предполагается, что использование технологии AI позволит экономить время и повышать точность анализа данных, что приведет к увеличению количества поисков с финалом: «Найден. Жив».

Отдельной задачей, которая стоит перед всей отраслью, остается использование технологий связи для профилактики повседневной безопасности, в особенности детей и пожилых людей, страдающих потерей памяти или проблемами с ориентированием, а также совершенствование законодательства по вопросам возможности определения местоположения человека в случае потенциальной опасности.

Григорий Сергеев, председатель отряда «Лиза Алерт», отметил :

«Во время поисков нам крайне важна возможность взаимодействия со всеми операторами: важно все — и скорость реакции, и включенность технологий, и взаимозаменяемость с точки зрения качества связи в удаленных местах. Отряду «Лиза Алерт» повезло – почти с самого начала у нас был сильный партнер в лице Билайн, и это партнерство в прямом смысле помогло вырасти отряду до того состояния и той степени эффективности, какую мы демонстрируем сейчас. Сегодня пришло время для новых задач: мы строим Центр Поиска пропавших людей в коллаборации с государственными ведомствами и службами, операторами связи, другим бизнесом и некоммерческим сектором. Это новая комплексная система профилактики, реагирования и поисков в масштабах целого государства. И эти задачи должны решаться сообща. Мы очень рассчитываем на поддержку».

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом», прокомментировал:

«Во всем мире устойчивое развитие бизнеса и общества предполагает сотрудничество. На протяжении многих лет операторы работают вместе ради достижения отраслевых и бизнес-целей. Очевидно, что и в деле построения системы поисков в России только консолидация усилий телекоммуникационной отрасли приведет к системному результату. Мы искренне убеждены, что в социально-значимых проектах невозможно и неправильно замыкать экспертизу и разработки внутри одной технологической компании. Гораздо больший, синергетический эффект даст сотрудничество всего рынка во благо людей, которые оказались в опасности или чувствуют себя беспомощно и незащищенно в условиях незнакомой среды. Надеемся, что инициатива найдет отклик у наших коллег».

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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в группу компаний VEON Ltd. Международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающий своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.