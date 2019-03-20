Туристический сезон практически открыт, и пришло время готовиться к предстоящим теплым денькам. И если вы решили в этом году исследовать природу родного края и отправиться в поход, то специально для вас и ваших друзей сотрудники природных парков уже готовят новые маршруты, экологические тропы и экскурсии по особо охраняемым природным территориям. При этом особое внимание специалисты уделяют развитию познавательного туризма.

С открытием нового сезона гостей природных парков приглашают посетить новый эколого-краеведческий маршрут «Последний землепроходец» в Волго-Ахтубинской пойме, стать участниками информационного тура, посвященного истории немецких колонистов на территории природного парка «Щербаковский».

Первыми экскурсантами, прошедшими новым маршрутом, стали участники конференции, организованной сотрудниками природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», — мероприятие было посвящено 145-летию со дня рождения выдающегося исследователя-полярника, героя русско-японской войны 1904-1905 годов, уроженца села Царев Ленинского района Никифора Алексеевича Бегичева.

Маршрут проходит по территории Ленинского района. Во время экскурсии туристы не только знакомятся с интересными фактами из жизни выдающегося исследователя Севера, но и посещают исторические здания в селе Царев и городе Ленинске, экспозиции, посвященные Никифору Бегичеву, и объекты, относящиеся к эпохе Золотой Орды. Завершится трехчасовая экскурсия у Поклонного креста Александру Невскому, установленного в 2006 году на месте Саровской (Сарайской) православной обители. Кроме того, во второй половине апреля сотрудники парка готовы провести любителей отдыха на природе новой экотропой «Три озера» . Здесь на территории, объединившей озера Проклятое, Камышистое, Кружное, можно будет с интересом и пользой для здоровья провести время на благоустроенных зеленых стоянках. Осталось одно – установить на тропе указатели и аншлаги с информацией для отдыхающих.

А вот в природном парке «Щербаковский» идет подготовка к знаменательной дате. 29 июня 2019 года исполняется 255 лет со дня основания в этих местах первой немецкой поволжской колонии в селе Нижняя Добринка Камышинского района. В рамках разработанного специалистами инфотура экскурсанты получат уникальную возможность «переместиться во времени», посетив объекты с более чем двухвековой историей.