Региональный оператор и бизнес-сообщество нашли компромисс по вопросу заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. Решение удалось выработать 12 марта, на заседании Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Волгоградской области. В нем приняли участие представители комитета тарифного регулирования, ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области и ООО «Управление отходами – Волгоград».

Еще в середине прошлого месяца предприниматели вышли с предложением к региональному оператору – скорректировать свою работу в отношении договоров коммерческого учета ТКО. По оценкам экспертов, с нового года финансовая нагрузка на юридических лиц за вывоз мусора выросла в разы. И возможность заключить договор с региональным оператором на оплату услуг исходя из факта накопления ТКО стала единственным правовым способом сократить расходы бизнеса.

Законом предусмотрена возможность работы с юридическими лицами по двум сценариям. Плата за услугу может формироваться как исходя из фактического объема накопления, так и из норматива накопления ТКО, утвержденного приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июня 2017 №21. Напомним, предельный тариф за услугу по обращению с ТКО принят региональными властями в размере 557,86 руб. за м3. Но до последнего времени, в связи с необходимостью регулировки местного законодательства, поставщик коммунальной услуги заключал договоры с предпринимателями на вывоз мусора преимущественно по одной форме – исходя из норматива.

На повторной мартовской встрече региональный оператор, к всеобщей радости, выразил готовность к реализации второго сценария работы.

— Мы подтверждаем, что любое юридическое лицо, независимо от типа деятельности, имеет право обратиться к нам за заключением договора по факту вывоза исходя из объёма контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах сбора и графика вывоза. На сегодняшний день подписаны 67 таких документов. 151 заявка в форме протокола разногласия находится на рассмотрении, — пояснил исполнительный директор АО ИВЦ «ЖКХ и ТЭК» Виктор Рубежной.

По предположению регионального оператора, в ближайшее время дополнительно будут заключены еще 1700 договоров по схеме фактического расчета за оказанную услугу.

Для заключения такого типа договора собственнику или арендодателю нежилого помещения нужно обратиться в абонентские отделы АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» — в Волгограде или местные отделения МФЦ – в области, предоставив данные о наличии контейнера и определить график вывоза. К стандартной заявке на заключение договора с региональным оператором нужно обязательно приложить документы, подтверждающие объемы вывозимого мусора, взяв за основу данные по ранее действующим договорам на эту услугу. Если не обратиться с таким обращением в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», то плата будет по-прежнему рассчитываться исходя из утвержденных нормативов.

Подводя итоги встречи, омбудсмен по правам предпринимателей Ольга Устинова отметила, что бизнес тоже не должен злоупотреблять принятым решением, его представители обязаны адекватно закладывать объемы отходов, подлежащих вывозу и утилизации региональным оператором.

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