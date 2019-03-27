Пожарный пароход «Гаситель» будет отреставрирован в этом году. Поскольку пароход — памятник регионального значения, работы будет проводить организация, имеющая необходимую лицензию на проведение реставрации, а также специальное оборудование.

Аукцион на проведение работ уже объявлен. После того, как подрядчик будет определен, компании-победителю предстоит разработать проектно-сметную документацию: специалисты проведут обследование памятника, после чего определят перечень необходимых реставрационных работ для сохранения исторического облика корпуса парохода «Гаситель». Проект также предусматривает восстановление парапета бетонной чаши, устройство ливневой канализации и обновление бетонных опор.

 

:-P

март, 2019

31мар18:00РекомендуемЛекция «Этика против науки»18:00 Креативное пространство "ИКРА"Рубрика:Досуг

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