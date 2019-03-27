Благоустройство Центрального рынка будет продолжено. На данный момент специализированная организация уже подготовила техническую документацию на обновление мясного корпуса Центрального рынка. Муниципальное предприятие отремонтирует фасад и кровлю строения. Кроме того, в текущем году МУП «Центральный рынок» проведет работы по модернизации собственной котельной. Запланировано также открытие нового помещения – трехэтажной пристройки, которая находится рядом со входом в здание рынка со стороны улицы Советской. После завершения всех запланированных работ торговая площадь рынка увечится на 800 кв. м.

Реконструкция котельной рынка начнется после окончания отопительного сезона. Изношенные тепловые установки заменят на современное автоматизированное оборудование.

В рамках работ будет обновлена внешняя часть мясного корпуса, ремонт которого начался еще в прошлом году с внутреннего переустройства помещения, что позволило расширить торговое пространство. В ходе реконструкции обновлены также системы кондиционирования и вентиляции воздуха.

:-P

март, 2019

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