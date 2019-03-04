Передвижная выставка трофейного вооружения и военной техники из Сирийской Арабской республики, следующая по маршруту в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом», прибудет в Волгоград 7 марта. В этот же день на привокзальной площади железнодорожной станции Волгоград-1 будет развернут новейший мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО).

В рамках мероприятия жители и гости города смогут узнать о правилах отбора на военную службу по контракту, желающие смогут пройти предварительное психологическое тестирование. Специалисты пункта отбора расскажут о вакансиях в воинских частях, социальной защите, льготах, порядке исчисления денежного довольствия военнослужащих по контракту.

Тут же ожидается и торжественная встреча поезда с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники из Сирийской Арабской республики, следующего по маршруту в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

Акция приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Акция «Сирийский перелом» представляет собой поезд из 20 вагонов, где представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов.

На железнодорожных платформах размещены образцы военной техники боевиков: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов – российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии.

Ранее сообщалось, что поезд прибудет в Волгоград 5 марта. Точное время прибытия поезда не сообщается