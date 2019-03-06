В регионе обследуют наиболее подверженных весеннему паводку и половодью территории. К этому моменту межведомственная комиссия, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России и областного профильного комитета, уже провела осмотр территорий в Иловлинском и Ольховском районах Волгоградской области.

По данным комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, приоритетное внимание уделяется готовности органов местного самоуправления. Они должны обеспечить контроль проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение последствий воздействия паводковых вод, обеспечение безопасности населения и социальных объектов, предотвращение экономического ущерба.

В рамках работы межведомственная комиссия провела обследование гидротехнических сооружений в Иловлинском районе, а также оградительного вала, который позволяет сдерживать паводковые вод. На русле реки Иловли была проведена расчистка от веток, в том числе прибрежной зоны. Особое внимание было уделено оценке готовности к развертыванию пункта временного размещения населения на территории школы №2, контролю обеспеченности автотранспортом и плавсредствами для эвакуации населения и подвоза продуктов питания и средств первой необходимости. Также проведена разъяснительная работа с жителями домов, расположенных в зоне возможного подтопления, — им раздали памятки с указанием порядка действий и планов эвакуации.

В Ольховском районе, где еще велика величина снежного покрова, также проведены подготовительные мероприятия. И уже в ближайшее время межведомственные проверки планируется провести во Фроловском районе и городском округе — городе Михайловке.

Добавим, что для работы в наиболее паводкоопасных районах будут задействованы 11 оперативных маневренных групп поисково-спасательных подразделений.

Всего же для обеспечения безопасности людей на территории Волгоградской области в составе Государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» действуют 18 поисково-спасательных подразделений на водных объектах и один поисково-спасательный отряд. Это 222 человека личного состава и порядка 70 единиц спецтехники, в том числе новые катера «Neman-500 DCM», поступившие на вооружение спасателей в 2017 году.

Паводок-2019 прогнозируется сложным. В каждом районе Волгоградской области приступила к работе межведомственная комиссия по проведению обследования паводкоопасных территорий.