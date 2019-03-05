После зимней навигации пассажирские теплоходы будут поэтапно увеличивать количество рейсов. Сейчас теплоходы готовят к поэтапному выходу на муниципальные внутригородские маршруты. В начале марта одним из первых возобновит свою работу рейс «Волгоград – Щучий проран – Культбаза». Расписание рейсов на 2019 год сформировано с учетом потребностей и пожеланий как жителей острова Сарпинский, так и владельцев дачных участков. Количество рейсов на основных направлениях с учетом пассажиропотока будет постепенно увеличиваться, и ближе к официальному открытию дачного сезона, движение по маршрутам начнет осуществляться в полном объеме.

Кроме того, в связи с востребованностью введенных во второй половине прошлого года дополнительных рейсов на маршруте «Волгоград – Щучий проран – Культбаза», муниципалитетом принято решение сохранить их в расписании текущего навигационного сезона. 130 рейсов по понедельникам, вторникам и четвергам добавлены в расписание маршрута на 2019 год, пассажиры смогут воспользоваться ими уже в середине апреля.

В конце апреля заработает маршрут «Красноармейск – Вязовая грива». На время традиционного повышения воды в Волге суда начнут осуществлять пассажирские перевозки по направлениям: «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики».

После передачи полномочий по организации речных пассажирских перевозок МУП «Метроэлектротранс», муниципалитет взял под строгий контроль осуществление водного транспортного сообщения по всем маршрутам. Волгоградцы больше не зависят от решений частного перевозчика.