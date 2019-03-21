Ещё одна современная торговая галерея будет открыта в ближайшее время, уже в Дзержинском районе. Сейчас по улице Новодвинской ведутся активные работы по монтажу конструкций объекта. Эскизный проект разработали сами предприниматели, желающие вести свою торговую деятельность в современном формате. Теперь вместо прежних неприглядных ларьков здесь будет создана современная и благоустроенная торговая площадка. 17 разрозненных киосков заменит единый торговый комплекс, который объединит 46 мест.

В настоящее время ведется монтаж основных конструкций торговой галереи, затем начнутся работы по наружному остеклению, подведению коммуникаций и обустройству санитарно-гигиенического блока. Предусмотрено и благоустройство прилегающей территории – пешеходная зона рядом с торговым объектом будет вымощена тротуарной плиткой.

Новая галерея будет иметь несколько отдельных входов, в помещении кроме торговых залов расположатся подсобные помещения для хранения товаров и инвентаря, санузлы. Торговое пространство будет разделено на несколько зон: в одной горожане смогут приобрести свежий хлеб, мясо, овощи, фрукты и другие продовольственные товары, в другой – посетить парикмахерскую или отремонтировать обувь в специализированной мастерской. Предусмотрены места для продажи цветов и другой непродовольственной продукции. Вернутся на свои обновленные торговые площади предприниматели уже в скором времени.