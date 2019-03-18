По магистрали диаметром 225 миллиметров и длиной 135 метров снабжались питьевой водой пять высоток на улице Хиросимы в Центральном районе Волгограда и одно офисное здание.

Вместо старого металлического водовода, проложенного одновременно со строительством жилых домов на улице Хиросимы, ООО «Концессии водоснабжения» в рамках программы по повышению надежности водоснабжения потребителей уложили пластиковую магистраль, не подверженную коррозии. Нормативный срок службы пластиковой магистрали гораздо выше, чем у стальной.

Проведенная заранее подготовка к подключению нового водовода позволила минимизировать время отключения потребителей от водоснабжения. Без малого две тысячи человек начали получать питьевую воду по новому современному водопроводу.

Добавим, при принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.