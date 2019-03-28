Студенты Волгоградского государственного аграрного университета встретились с будущими работодателями на ежегодной ярмарке вакансий, в рамках которой были представлены вакансии более чем 100 сельскохозяйственных предприятий.

По информации областного комитета сельского хозяйства, ключевыми вопросами встречи представителей студенчества, работодателей, федеральных и региональных органов власти, научного сообщества стали перспективы развития АПК Волгоградской области и кадровое обеспечение отрасли.

У студентов была возможность ознакомиться с вакансиями таких предприятий как: «Солнечная страна», «Сады Придонья», «Совхоз Карповский», «СП Донское», «МегаМикс», «ВАПК», ООО «Овощевод», ВОСХП «Заря», «Становское», а также крестьянских (фермерских) хозяйств, сотрудничающих с ВолГАУ в сфере внедрения агротехнологий и кадрового обеспечения. Возможности для трудоустройства были предложены выпускникам агротехнологического, экономического, электромеханического, электроэнергетического факультетов, а также будущим ветеринарам, животноводам, специалистам в сфере мелиорации и технологам пищевой промышленности.

На ярмарке вакансий председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов и ректор ВолГАУ Алексей Овчинников вручили 12 студентам направления на работу, а предприятие «Быковоагротранс» подарило ключи от дома приглашаемому молодому специалисту.