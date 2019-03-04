В регионе началась подготовка к весеннему половодью. На Волжской ГЭС (ПАО «РусГидро») создана паводковая комиссия для подготовки гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования к прохождению половодья 2019 года. В ее состав вошли руководители основных подразделений ГЭС, представители Нижне-Волжского управления по технологическому и экологическому надзору, а также 13-го отряда Федеральной противопожарной службы ГПС по Волгоградской области.

Паводковой комиссии предстоит организовать проведение мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений, оборудования, зданий, дренажных устройств к пропуску паводка, проконтролировать выполнение плана мероприятий по пропуску весеннего половодья. Одной из основных задач станет взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, подразделениями МПР и МЧС региона в части обеспечения безопасных режимов работы гидротехнических сооружений станции при прохождении паводка и ликвидации нештатных ситуаций. Также в задачи комиссии входит регулярное и своевременно оповещение населения через средства массовой информации о прохождении половодья.

Для максимального использования мощности ГЭС в период паводка все плановые ремонты будут завершены до его начала. В период половодья на Волжской ГЭС будет организован ежедневный осмотр гидротехнических сооружений; ежесуточный контроль изменения гидрометеорологической обстановки, уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла. А в начале половодья будут сформированы дежурные бригады по оперативному управлению затворами водосливной плотины и аварийно-восстановительные бригады по ремонту кранов водосливной плотины.

С 21 февраля по 20 марта 2019 г. Росводресурсы установили для Волгоградского гидроузла средние за период сбросные расходы в объеме 5800-6000 м³/с. Такой режим должен обеспечить необходимую свободную емкость в водохранилищах Волжско-Камского каскада для безопасного пропуска предстоящего весеннего половодья и удовлетворить потребности в водных ресурсах основных водопользователей.