Рабочие приступили к первому этапу дорожного ремонта моста через Волжскую ГЭС, который планируют завершить до сентября 2019 года. Капитальный ремонт выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Весь объем работ разбит на три этапа, в этом году будет выполнен первый — дорожное полотно и все инженерные конструкции будут восстановлены на участке протяженностью 300 метров.

Общая протяженность моста через ГЭС составляет 1,5 километра. Ранее на объекте, сданном в эксплуатацию в 1961 году, проводили лишь текущие ремонты, которые не решали накопившиеся за десятилетия проблемы. В ходе капитального ремонта приведут в порядок не только дорожное полотно, но и все подмостовые инженерные сооружения.

Как пояснили специалисты подрядной компании «Рисна», в настоящее время на объекте выполняется фрезерование дорожного покрытия, демонтаж защитного слоя бетона и гидроизоляции. Далее предстоит разобрать парапеты и бетонное ограждение на тротуарах — все это будет заменено. Новую дорожную «одежду» моста выполнят из надежного литого асфальтобетона. Но основные работы пройдут под мостом, где будут обновлять, укреплять специальными составами бетонные сооружения, металлические и опорные конструкции.

Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, движение на мостовом комплексе ГЭС не перекрыли, а сузили. Кроме того, часть работ планируют проводить в ночное время. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на участке дорожного ремонта, соблюдать скоростной режим, а также заранее продумывать свой маршрут — напомним, открыто движение по новому мосту через Ахтубу.