В регионе ведутся работы по устранению ледовых заторов на малых реках. Эти работы способствуют безаварийному прохождению паводковых вод. Межведомственная комиссия с участием представителей комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области и ГУ МЧС по региону продолжает проверку готовности сил и средств на местах. Сегодня проинспектированы Фроловский район и городской округ – город Михайловка.

В частности, во Фроловском районе для ликвидации ледовых заторов на реке Арчеда ведут взрывные работы — это позволит освободить русло для прохождения вешних вод. Мероприятия проводит Арчединский филиал ГУП «Волгоградвзрывпром».

Представители межведомственной комиссии проинспектировали проведение взрывных работ, встретились с представителями местного самоуправления, оценили разработанный ими план действий, направленный на предотвращение нештатных ситуаций в период весеннего половодья.

Добавим, в Михайловке и Фроловском районе заблаговременно обследованы гидротехнические сооружения, русла малых рек очищены от деревьев и кустарников, приведены в порядок водопропускные сооружения. Организован круглосуточный мониторинг развития ледовой обстановки.

Так, в хуторе Безымянка, который серьезно пострадал от половодья в прошлом году, специалисты оценили результат работ по расчистке русла реки; проверили готовность пункта временного размещения, а также специальной и тяжелой техники; провели подомовой обход жителей, раздав им памятки с алгоритмом действий на случай обострения ситуации.