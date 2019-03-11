Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается. По состоянию на период с 4 по 10 марта 2019, количество обратившихся за медицинской помощью в сравнении с предыдущей неделей уменьшилось на 25% и составило 15,6 тысяч человек, заболеваемость ниже эпидемического порога на 31%. В г. Волгограде продолжается ежедневное уменьшение количества заболевших — на отчетной неделе уровень заболеваемости был ниже эпидемического порога на 33%.

Как сообщают в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, количество лиц, нуждающихся в лечении в больничных стационарных условиях, снизилось и составило 2,2% от общего числа заболевших.

Продолжают циркулировать вирусы гриппа типа А, среди которых превалирует А(H3N2), вместе с другими респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы и другие).

С целью снижения распространения заболеваний среди учащихся на прошедшей неделе в области была закрыта одна муниципальная школа. Частичное приостановление учебного процесса применено для 36 классов в 14-ти школах.