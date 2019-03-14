Записаться на экскурсию в ботанический сад стало проще. Сотрудники учреждения стали активно развивать общение со своими посетителями посредством соцсетей. Станицы у Волгоградского регионального ботанического сада есть в сети «Instagram» , а также в «ВКонтакте» . На них специалисты учреждения размещают актуальную информацию о том, период цветения каких растений наблюдается в саду в данный период, делятся секретами выращивания и различных культур, отвечают на вопросы подписчиков.

Последнее новшество – через социальные сети теперь можно записаться на экскурсию, а также на флористический мастер-класс. В последнее время все большей популярностью пользуются не только уроки по составлению цветочных композиций, но и мастер-классы по посадке, пересадке и уходу за растениями. Их активными участниками становятся как группы школьников, так и взрослые – садоводы, дачники, любители комнатных культур.

Отметим, что только в прошлом месяце на экскурсиях и мастер-классах в ботаническом саду побывали более тысячи человек.

В настоящее время оранжерея ботанического сада в Волжском приглашает гостей на экскурсию, которая познакомит с коллекциями тропических и субтропических растений, а в Волгограде на участке растений открытого грунта в ближайшее время все желающие смогут полюбоваться весенними первоцветами.