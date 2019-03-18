Жителей и гостей города приглашают на весенний «Зеленый фестиваль», который будет проходить 24 марта на Центральном рынке по улице Советской, 17. Организаторы познакомят волгоградцев с составляющими здорового образа жизни. Приглашенные гости расскажут о том, как вкусно и полезно питаться, правильно заниматься спортом и как один человек может повлиять на улучшение экологической обстановки в целом городе. Начало в 11:00.

На фестивале гостей ждет фуд-корт с вегетарианскими и постными блюдами, фотозоны, маркет экологичных товаров, пройдут мастер-классы по приготовлению здоровой еды, по занятиям йогой и физкультурой, лекции о здоровом питании и многое другое. Программа мероприятия завершится в 20:00.