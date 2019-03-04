В этом году на Центральной набережной обещают высадить свыше 10 тысяч новых деревьев и кустарников и разбить цветники из трех тысяч роз 42 разновидностей. Аукцион на дополнительное озеленение верхней террасы уже объявлен.

В соответствии с пожеланиями волгоградцев, учтенными в проекте по благоустройству верхнего парка Центральной набережной, победитель аукциона выполнит работы по озеленению верхней террасы набережной в границах от ул. Краснознаменской до музыкального театра. В процессе работ будет сформирована аллея из липы на участке от церкви Иоанна Предтечи до ул. им. Ленина. Вдоль основных аллей агрономы высадят клен остролистный. Центральную набережную также украсят ели, сосны, можжевельник, липы, катальпы, березы, рябины, ивы, черемуха и другие деревья. Около лавочек появятся кусты форзиции и 12 разновидностей сирени, такие как «Алексей Маресьев», «Люси Бальте», «День Победы», «Красная Москва», «Маршал Василевский» и другие. Около трех тысяч кустов роз разных сортов будут высажены в цветниках вдоль аллей и возле фонтана «Искусство», также специалисты уложат свыше 50 тысяч квадратных метров рулонного газона.