В Волгограде на базе опорной клинической больницы скорой медицинской помощи №15 в Красноармейском районе планируют создать современный многопрофильный центр, который обеспечит потребности жителей юга региона.

В ближайшие пять лет тут планируют провести работы по модернизации и реконструкции медицинского учреждения. Тут будут созданы центр амбулаторной онкологической помощи, региональный сосудистый центр. Это даст возможность дополнительного оснащения учреждения передовым оборудованием. В общей сложности на проект будут потрачены около двух миллиардов рублей.

В рамках масштабной модернизации проведут перепланировку лечебного корпуса для оказания современной помощи онкобольным и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В настоящий момент заключен договор на разработку проектно-сметной документации. Модернизация будет проводиться параллельно с работой учреждения, как это было сделано в больницах №7 и №25 Волгограда. Кроме того, с 2019 года стартует капитальный ремонт и переоснащение четырехэтажного здания поликлиники.

Добавим, что больница №15 рассчитана на обслуживание более 50 тысяч жителей юга Волгограда, Светлоярского, Котельниковского, Октябрьского, Чернышковского, Суровикинского, Калачевского районов. В структуру медучреждения входят поликлиника на 600 посещений в смену с дневным стационаром, терапевтическими участками в поселках Южный и Соляной Красноармейского района, стационар на 585 коек.

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март, 2019

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