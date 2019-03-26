Музей тепла «Концессий теплоснабжения» приглашает жителей Волгограда на бесплатные тематические экскурсии, посвященные истории теплового хозяйства областного центра. Экскурсии рассчитаны на детей и взрослых.

С 1 апреля в музее тепла ООО «Концессии теплоснабжения» начинается новый экскурсионный сезон. Посетителям будут доступны более 50 тематических стендов и уникальных экспонатов, относящихся к разным вехам в развитии коммунальной системы, отвечающей за централизованное снабжение волгоградцев теплом и горячей водой.

Можно будет увидеть тепломеханические приборы, которые эксплуатировались в прошлом столетии, например, передвижную химическую лабораторию 50-х годов, а также современное оборудование, находящееся сегодня на вооружении у работников теплового хозяйства. В числе раритетных экспонатов – фрагмент котла, изготовленного в 1869 году в Англии. Кроме того, на выставке представлены фрагменты трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Горожане смогут сравнить трубы, которые эксплуатировались много лет назад, и современные, монтируемые «Концессиями теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы.

Посетить единственный в Волгограде музей тепла будет интересно как взрослым, так и детям: под каждую экскурсионную группу с учетом возраста составляется своя программа. Обязательной частью экскурсий является рассказ о становлении системы централизованного теплоснабжения областного центра, особенностях ее функционирования и перспективах развития, что делает визит в музей тепла полезным и для студентов, планирующих связать свою жизнь с коммуналкой.

В ходе посещения музея волгоградцы узнают, зачем нужны центральные тепловые пункты, что такое коррозия и чем она опасна, где находится старейшая котельная города и многое другое. А те, кто пожелают, смогут в буквальном смысле прикоснуться к истории теплового хозяйства.

Напомним, вход в музей тепла «Концессий теплоснабжения» бесплатный! Адрес: ул. Советская, 26а. Предварительная запись обязательна! Телефон для записи: 8-904-407-68-77.