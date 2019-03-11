Музей историй чистой воды «Фильтры», который поддерживает и развивает ООО «Концессии водоснабжения», устроил традиционные масленичные «Золовкины посиделки».

Традиция сбора горожан на набережной у памятного знака, посвященному 125-летию открытия водопровода в Царицыне, заложена в 2015 году. Тогда музей пригласил друзей на неформальное открытие памятного знака и лавочки у него. Самовары на набережной полюбились горожанам, и праздник стал традицией, только теперь он проводится в субботу масленичной недели, потому и называется золовкиными посиделками. В этом году музейные масленичные посиделки у знака, прозванного горожанами «Три колодца», состоялись в третий раз.

Главным условием участия в мероприятии, прошедшем у знака «Три колодца», было желание порадовать других участников – угощением, песней или игрой. Кстати, оба настоящих дровяных самовара подарены музею волгоградцами с пожеланием поддерживать хороший обычай собирать друзей. Горожане пили чай с чабрецом из самовара, угощали друг друга блинами собственного приготовления, пели и даже сыграли уличный спектакль. К посиделкам на лавочке у трех колодцев присоединялись и случайные прохожие. Родители показывали детям, как устроены самовары. А завершились музейные посиделки сжиганием крошечного чучела масленицы.