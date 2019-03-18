Волгоградский музей имени Ильи Машкова представил жителям и гостям города новую сувенирную продукцию, которую можно приобрести в музее. В ассортименте представлены более 20 наименований, среди них изделия и игрушки из дерева, текстиля, а также гастрономические наборы с репродукциями картин из фондов музея.

Как рассказали представители Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова, каждый предмет сувенирной коллекции презентует один из шедевров из фондов музея. Специально для детей музей выпустил пазлы, закладки для книг, кубики, деревянные игрушки с изображениями картин Ильи Машкова и достопримечательностей Волгограда.

В новой коллекции для взрослых представлены сувенирные платки, футболки, репродукции картин на холсте и керамической плитке, блокноты ручной работы, декоративные подушки, шкатулки, кружки. В коллекции музея есть и эксклюзивные авторские работы, созданные волгоградскими художниками в единственном экземпляре. Особой популярностью у взрослых и детей пользуются гастрономические сувениры – шоколад, душистые наборы для чая и кофе. Специально к персональным выставкам художников музей выпускает лимитированные коллекции магнитов и холстов, чтобы каждый посетитель мог приобрести оставить что-то на память из понравившейся коллекции.

Продукцию музея изобразительных искусств можно приобрести в основном здании на проспекте Ленина, 21 и в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37.