Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» начали подготовку к весенне-летнему сезону. Для начала будут проведены работы по обследованию путевого хозяйства — это свыше 300 км контактной сети и порядка 139 км путей. В рамках этих работ специалистам необходимо проверить состояние требующих особого внимания участков маршрутов электротранспорта, расположенных на спусках и подъемах, а также на мостовых переездах.

Объезды путевого хозяйства проходят по будням и выходным дням: специалисты проверяют состояние стыковых соединений рельсов, стрелочных переводов и посадочных площадок. Контактную сеть энергетики МУП «Метроэлектротранс» осматривают с помощью специальных вагонов-вышек и авто-вышек. По итогам объезда комиссия составит подробный график плановых работ. В составленный список войдут участки, где после снежной зимы и резкого потепления необходимо выровнять поверхность земляного полотна рядом с путями, очистить рельсошпальные решетки от грунта, подсыпать щебень и т. д.

Кроме того, в этом году предприятием запланировано масштабное обновление внешнего вида подвижного состава. В рамках текущего ремонта парка электротранспорта к покраске в единую цветовую схему готовят около 150 трамваев, 30 троллейбусов и 20 единиц спецтранспорта.