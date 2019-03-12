Сумма поддержки многодетным семьям увеличится в полтора раза.

С 1 января 2019 года в Волгоградской области изменился порядок начисления жителям платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Теперь эта услуга рассчитывается исходя из количества проживающих, а не из количества квадратных метров. Таким образом, наибольшую нагрузку от изменения платы за эту услугу несут многодетные семьи.

Для того, чтобы минимизировать нагрузку, вызванную увеличением коммунальных платежей, государство предусмотрело ряд мер социальной поддержки. В частности, ежемесячную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и жилищных субсидий. Помощью от государства могут воспользоваться неполные семьи, одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, труда, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пострадавшие от радиации, отдельные категории многодетных семей, и те категории граждан, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандартов из стоимости, превышают максимально допустимую долю расходов на этот вид услуг в совокупном доходе семьи.

Чтобы оформить ежемесячную денежную компенсацию или субсидию, нужно обратиться в районный отдел социальной защиты. Главным условием для оформления меры господдержки является отсутствие долгов за коммунальные услуги.

Отметим, губернатор Волгоградской области дал распоряжение руководителям комитетов администрации Волгоградской области для того, чтобы разработать комплекс мер по увеличению социальной поддержки социально незащищенных жителей Волгоградской области. В конечном итоге, ежемесячная компенсация на оплату ЖКУ в регионе увеличится в полтора раза.

Напомним, по всем вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора потребители могут обратиться к специалистам единого контакт-центра, написав обращение на единый официальный электронный адрес регионального оператора: [email protected]

В режиме телефонной связи вы можете по-прежнему обращаться на единый номер регионального оператора: 8-800-350-43-48.